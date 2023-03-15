Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні лунала повітряна тривога – у Білорусі злітав МІГ

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 11:31
По всій Україні лунала повітряна тривога – у Білорусі злітав МІГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 15 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України – у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:44 сирени почали лунати у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:40 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:27 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 1 години і 45 хв.

Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні вдруге за день повітряна тривога
Мешканців Ірпеня закликали не хвилюватись через сигнал тривоги: йдуть навчання
По всій Україні вчетверте за день оголошували коротку повітряну тривогу
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...