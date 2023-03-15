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По всій Україні лунала повітряна тривога – у Білорусі злітав МІГ

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 10:31
По всій Україні лунала повітряна тривога – у Білорусі злітав МІГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 15 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України – у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:44 сирени почали лунати у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:40 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".

Оновлено: Об 11:27 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала близько 1 години і 45 хв.

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Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
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