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По всей Украине звучала воздушная тревога – в Беларуси взлетал МИГ

Ирина БалачукСреда, 15 марта 2023, 10:31
По всей Украине звучала воздушная тревога – в Беларуси взлетал МИГ
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 15 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины – в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:44 сирены начали звучать в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:40 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:27 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 1 часа 45 мин.

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Темы: воздушная тревогавойнаБеларусь
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