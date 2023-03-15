По всей Украине звучала воздушная тревога – в Беларуси взлетал МИГ

Утром 15 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины – в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:44 сирены начали звучать в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:40 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 11:27 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 1 часа 45 мин.