У Харкові пролунав вибух – постраждав інтернат

Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото з Telegram Синєгубова

Російські військові обстрілюють Харківщину вранці 15 березня, в обласному центрі пролунав вибух – постраждав інтернат та житловий будинок.

Джерело: голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Суспільне, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram та в ефірі марафону новин, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів".

Деталі: Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Харкові пролунав вибух.

Синєгубов уточнив, що ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Мер Харкова Ігор Терехов зазнаичв, що у районі місця прильоту немає жодного військового об‘єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура.

Пряма мова Терехова: "Обстріл був по одному з районів Харкова. Постраждав інтернат, крім цього постраждав житловий будинок. Зараз комунальні служби обслідують його, прибираємо те, що натворив обстріл ворога. Це інтернат, який обслуговував людей з певними складнощами життєвими. Але, на щастя, ніхто не постраждав".

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Деталі: Керівник ОП Андрій Єрмак також додав, що росіяни вдарили по Харкову ракетою.

За його словами, влучання було в землю поряд зі школою – будівля частково пошкоджена, зокрема, в ній вибиті вікна. Постраждалих немає.