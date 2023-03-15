Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове прогремел взрыв – пострадал интернат

Ирина БалачукСреда, 15 марта 2023, 10:48
В Харькове прогремел взрыв – пострадал интернат
Последствия российских ударов по Харьковской области. Фото из Telegram Синегубова

Российские военные обстреливают Харьковскую область утром 15 марта, в областном центре прогремел взрыв – пострадал интернат и жилой дом.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Общественное, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram и в эфире марафона новостей, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары".

Реклама:

Детали: Корреспонденты Общественного сообщили, что в Харькове прогремел взрыв.

Синегубов уточнил, что враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города. 

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Терехова: "Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас коммунальные службы обследуют его, убираем то, что натворил обстрел врага. Это интернат, который обслуживал людей с определенными сложностями жизненными. Но, к счастью, никто не пострадал".

Детали: Руководитель ОП Андрей Ермак также добавил, что россияне ударили по Харькову ракетой.

По его словам, попадание было в землю рядом со школой – здание частично повреждено, в частности, в нем выбиты окна. Пострадавших нет.

Темы: Харьковвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: