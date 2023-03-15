В Харькове прогремел взрыв – пострадал интернат

Российские военные обстреливают Харьковскую область утром 15 марта, в областном центре прогремел взрыв – пострадал интернат и жилой дом.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Общественное, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram и в эфире марафона новостей, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары".

Детали: Корреспонденты Общественного сообщили, что в Харькове прогремел взрыв.

Синегубов уточнил, что враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.

Прямая речь Терехова: "Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас коммунальные службы обследуют его, убираем то, что натворил обстрел врага. Это интернат, который обслуживал людей с определенными сложностями жизненными. Но, к счастью, никто не пострадал".

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Детали: Руководитель ОП Андрей Ермак также добавил, что россияне ударили по Харькову ракетой.

По его словам, попадание было в землю рядом со школой – здание частично повреждено, в частности, в нем выбиты окна. Пострадавших нет.