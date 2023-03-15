Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ранкове привітання ворогу: ССО показали, як "викурювали" морпіхів РФ з окопів

Валентина РоманенкоСереда, 15 березня 2023, 11:53
Ранкове привітання ворогу: ССО показали, як викурювали морпіхів РФ з окопів
скриншот

Сили спеціальних операцій розповіли про вдале відпрацювання мінометних розрахунків проти російських окупантів у взаємодії з піхотою на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах і в коментарі УП

Дослівно ССО: "Вдосвіта на завдання вирушають дві групи Сил спеціальних операцій разом із воїнами однієї з піхотних бригад. Мета – знищення противника (попередньо – морських піхотинців РФ), який окопався у лісосмугах, нанесення максимального ураження його позиціям і техніки.

Реклама:

Одна група вирушає у "сіру зону". Звідти має атакувати ворога фактично у нього під носом. Друга - швидко облаштовує вогневу позицію на контрольованій нами території, вона має прикрити побратимів, які перебувають у "сірій зоні". І також відпрацювати по інших позиціях ворога, поки той не оговтався від несподіваного ранкового "привітання".

Деталі: На оприлюдненому відео оператор ССО розповідає, що група, яка висувалася, працювала по спостережному посту, а також по бліндажу з особовим складом.

ВІДЕО ДНЯ

Зі 120-мм мінометів було відпрацьовано цілі: російський БТР і взводний опорний пункт противника. Вогонь корегували з повітря дрони-розвідники.

Зазначається, що згодом росіяни прийшли до тями та відкрили вогонь по українських бійцях. На відео присутні і кадри ворожих "прильотів".

Водночас вказано, що мінометні розрахунки ССО й піхоти вчасно відійшли з позицій.

Час спецоперації не розкривається. У пресслужбі ССО "Українській правді" уточнили, що бойова робота велася на Запорізькому напрямку.

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
ССО
"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
ССО показали, як вибивали ворога на підступах до Роботиного
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: