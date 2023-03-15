Ранкове привітання ворогу: ССО показали, як "викурювали" морпіхів РФ з окопів

Сили спеціальних операцій розповіли про вдале відпрацювання мінометних розрахунків проти російських окупантів у взаємодії з піхотою на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах і в коментарі УП

Дослівно ССО: "Вдосвіта на завдання вирушають дві групи Сил спеціальних операцій разом із воїнами однієї з піхотних бригад. Мета – знищення противника (попередньо – морських піхотинців РФ), який окопався у лісосмугах, нанесення максимального ураження його позиціям і техніки.

Одна група вирушає у "сіру зону". Звідти має атакувати ворога фактично у нього під носом. Друга - швидко облаштовує вогневу позицію на контрольованій нами території, вона має прикрити побратимів, які перебувають у "сірій зоні". І також відпрацювати по інших позиціях ворога, поки той не оговтався від несподіваного ранкового "привітання".

Деталі: На оприлюдненому відео оператор ССО розповідає, що група, яка висувалася, працювала по спостережному посту, а також по бліндажу з особовим складом.

Зі 120-мм мінометів було відпрацьовано цілі: російський БТР і взводний опорний пункт противника. Вогонь корегували з повітря дрони-розвідники.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що згодом росіяни прийшли до тями та відкрили вогонь по українських бійцях. На відео присутні і кадри ворожих "прильотів".

Водночас вказано, що мінометні розрахунки ССО й піхоти вчасно відійшли з позицій.

Час спецоперації не розкривається. У пресслужбі ССО "Українській правді" уточнили, що бойова робота велася на Запорізькому напрямку.