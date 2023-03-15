Утреннее приветствие врагу: ССО показали, как "выкуривали" морпехов РФ из окопов

Силы специальных операций рассказали об удачной отработке минометных расчетов против российских оккупантов во взаимодействии с пехотой на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Дословно ССО: "На рассвете на задание отправляются две группы Сил специальных операций вместе с воинами одной из пехотных бригад. Цель - уничтожение противника (предварительно - морских пехотинцев РФ), который окопался в лесополосах, нанесение максимального поражения его позициям и технике.

Одна группа отправляется в "серую зону". Оттуда должна атаковать врага фактически у него под носом. Вторая - быстро обустраивает огневую позицию на контролируемой нами территории, она должна прикрыть собратьев, которые находятся в "серой зоне". И также отработать по другим позициям врага, пока тот не оправился от неожиданного утреннего "приветствия".

Детали: На обнародованном видео оператор ССО рассказывает, что группа, которая выдвигалась, работала по наблюдательному посту, а также по блиндажу с личным составом.

Из 120-мм минометов были отработаны цели: российский БТР и взводный опорный пункт противника. Огонь корректировали с воздуха дроны-разведчики.

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Отмечается, что впоследствии россияне пришли в себя и открыли огонь по украинским бойцам. На видео присутствуют и кадры вражеских "прилетов".

В то же время указано, что минометные расчеты ССО и пехоты вовремя отошли с позиций.

Время спецоперации не раскрывается. В пресс-службе ССО "Украинской правде" уточнили, что боевая работа велась на Запорожском направлении.