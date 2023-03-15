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Кілька країн хочуть передати Україні винищувачі МіГ-29 - уряд Польщі

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 12:57

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер сказав, що Варшава отримала "чіткі заяви" від кількох країн, які бажають поставити Україні винищувачі МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

При цьому Мюллер не став уточнювати, про які саме країни йдеться.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв про готовність до спільної з Польщею передачі винищувачів, якщо буде ухвалене відповідне рішення у словацькому уряді. Однак рішення про це затримується через політичну боротьбу напередодні дострокових виборів у вересні.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.

Серед інших членів НАТО, які мають на озброєнні винищувачі МіГ, - Болгарія, Хорватія і Румунія.

Напередодні Сполучені Штати вкотре зазначили, що не будуть виступати проти рішення інших держав передати Україні бойові літаки.

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Теми: винищувачіУкраїнаПольща
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