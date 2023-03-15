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Несколько стран хотят передать Украине истребители МиГ-29 - правительство Польши

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 12:57

Представитель правительства Польши Петр Мюллер сказал, что Варшава получила "четкие заявления" от нескольких стран, желающих поставить Украине истребители МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

При этом Мюллер не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил о готовности к совместной с Польшей передаче истребителей, если словацкое правительство примет соответствующее решение. Однако решение об этом задерживается из-за политической борьбы накануне досрочных выборов в сентябре.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша может передать Украине истребители советских времен в ближайшие недели.

Среди других членов НАТО, у которых есть на вооружении истребители МиГ, - Болгария, Хорватия и Румыния.

Накануне Соединенные Штаты в очередной раз отметили, что не будут выступать против решения других государств передать Украине боевые самолеты.

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Темы: истребителиУкраинаПольша
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