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Пєсков заявив, що Путін подасть декларацію про доходи, але бачити її всім необов'язково

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 13:56
Пєсков заявив, що Путін подасть декларацію про доходи, але бачити її всім необов'язково
Дмитро Пєсков. Фото РИА новости

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав необов'язковою публікацію декларацій про доходи Володимира Путіна та інших чиновників.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ще раз повторюю, це не обов'язково, виходимо насамперед із цього. Головне декларацію подати, а публікація – це вторинно".

Деталі: При цьому прессекретар диктатора запевняє, що Путін і чиновники Кремля подадуть декларації про доходи в термін до 1 квітня.

Передісторія:

  • Наприкінці грудня 2022 року Путін підписав указ, що дозволяє депутатам і сенаторам не публікувати відомості про доходи у відкритому доступі на час війни проти України. Він набув чинності 1 березня.

Теми: Путіндекларації
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