Пєсков заявив, що Путін подасть декларацію про доходи, але бачити її всім необов'язково

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав необов'язковою публікацію декларацій про доходи Володимира Путіна та інших чиновників.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ще раз повторюю, це не обов'язково, виходимо насамперед із цього. Головне декларацію подати, а публікація – це вторинно".

Деталі: При цьому прессекретар диктатора запевняє, що Путін і чиновники Кремля подадуть декларації про доходи в термін до 1 квітня.

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