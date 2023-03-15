Песков заявил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее всем необязательно

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично".

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Детали: При этом пресс-секретарь диктатора уверяет, что Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля.

Предыстория:

В конце декабря 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе на время войны против Украины. Он вступил в силу 1 марта.





