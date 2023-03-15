Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Песков заявил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее всем необязательно

Ирина БалачукСреда, 15 марта 2023, 12:56
Песков заявил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее всем необязательно
Дмитрий Песков. Фото РИА новости

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично".

Реклама:

Детали: При этом пресс-секретарь диктатора уверяет, что Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля.

Предыстория:

  • В конце декабря 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе на время войны против Украины. Он вступил в силу 1 марта.
     


 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Путиндекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: