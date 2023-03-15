Ракети, снаряди, дрони-камікадзе: в МОУ назвали, чого Україна потребує нагально

Комунікаційники Міноборони узагальнили інформацію, чого саме Україна нагально потребує для перемоги на полі бою.

Джерело: Military Media Center

Дослівно: "Через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення окупованих рф територій, Україна потребує постачання як оборонного так і наступального озброєння від міжнародних партнерів.

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Найбільш необхідні види озброєння включають:

ракети до HIMARS;

ракети до MARS;

155 мм снаряди;

120 мм міни;

ракети до систем ППО;

ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);

авіаційні засоби ураження;

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),

танкові снаряди 105 та 125 мм".

Деталі: У Military Media Center пояснюють, що західні зразки озброєння демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, що стоять на озброєнні армії РФ, завдяки кращим технічним характеристикам.

Це дозволяє українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя.

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Водночас, за даними Military Media Center, минулого 2022 року Збройні сили України отримали від міжнародних партнерів понад 117 500 одиниць сучасного озброєння і засобів ураження.