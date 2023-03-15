Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракеты, снаряды, дроны-камикадзе: в МОУ назвали, в чем Украина нуждается неотложно

Валентина РоманенкоСреда, 15 марта 2023, 13:03
Ракеты, снаряды, дроны-камикадзе: в МОУ назвали, в чем Украина нуждается неотложно
иллюстративное фото ВСУ

Коммуникационщики Минобороны обобщили информацию, в чем именно Украина сильно и неотложно нуждается для победы на поле боя.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонительного так и наступательного вооружения от международных партнеров.

Реклама:

Наиболее необходимые виды вооружения включают:

  • ракеты к HIMARS;
  • ракеты к MARS;
  • 155 мм снаряды;
  • 120 мм мины;
  • ракеты к системам ПВО;
  • ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);
  • авиационные средства поражения;
  • барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),
  • танковые снаряды 105 и 125 мм".

Детали: В Military Media Center объясняют, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ, благодаря лучшим техническим характеристикам.

Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом достигать всех поставленных задач с меньшим риском для жизни.

ВИДЕО ДНЯ
 

В то же время, по данным Military Media Center, в прошлом 2022 году Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров более 117 500 единиц современного вооружения и средств поражения.

Темы: войнаоружиеМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
война
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
На флангах Бахмута на прошлой неделе освободили 3 кв.км – Маляр
Защитники уничтожили еще 460 оккупантов и 37 БпЛА врага
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: