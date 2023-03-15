Ракеты, снаряды, дроны-камикадзе: в МОУ назвали, в чем Украина нуждается неотложно

Коммуникационщики Минобороны обобщили информацию, в чем именно Украина сильно и неотложно нуждается для победы на поле боя.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонительного так и наступательного вооружения от международных партнеров.

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Наиболее необходимые виды вооружения включают:

ракеты к HIMARS;

ракеты к MARS;

155 мм снаряды;

120 мм мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

авиационные средства поражения;

барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),

танковые снаряды 105 и 125 мм".

Детали: В Military Media Center объясняют, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ, благодаря лучшим техническим характеристикам.

Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом достигать всех поставленных задач с меньшим риском для жизни.

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В то же время, по данным Military Media Center, в прошлом 2022 году Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров более 117 500 единиц современного вооружения и средств поражения.