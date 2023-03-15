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Найбільше довіри серед публічних осіб в українців викликають Зеленський і Притула

Олена РощінаСереда, 15 березня 2023, 13:55
Найбільше довіри серед публічних осіб в українців викликають Зеленський і Притула
Володимир Зеленський, фото ОП

Найбільшою довірою українців серед політиків та публічних діячів користується Володимир Зеленський, за ним із чималим відривом слідують Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов. 

Джерело: результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому-березні 2023 року, оприлюднені в пресцентрі "Укрінформу"

Деталі: Президенту Володимиру Зеленському виголосили довіру майже 85% опитаних.

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Волонтеру Сергію Притулі довіряють 65% респондентів.

Раднику голови Офісу президента Михайлу Подоляку довіряють майже 60% українців.

Майже 58% опитаних висловили довіру меру столиці Віталію Кличку. 

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Секретарю Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову довіряють майже 55%.

Більше половини українців також висловили довіру прем'єр-міністру Денису Шмигалю (51,6%) та міністру оборони Олексій Резнікову (51,3%).

 

Також позитивний баланс довіри із добре відомих респондентам осіб мають голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Порівняно з 2021 роком частка тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, зросла з 33% до 85%.

Довіра Сергію Притулі за два роки зросла з 22% до 65%, Віталію Кличку – з 26% до 58%, Олексію Данілову – з 12% до 55%, Денису Шмигалю – з 11% до 52%, Андрію Єрмаку – з 10% до 41%.

Довіра до Сергія Стерненка за останні два роки зросла з 15% до 20%.

Зросла й частка тих, хто довіряє Петру Порошенкові, – з 18% до 24%.

Зменшилася довіра до Юрія Бойка (з 18% до 6%) та Юлії Тимошенко (з 20% до 13%), зазначив Міщенко.

Довідка: Центр Разумкова вивчав оцінку громадянами суспільно-політичної ситуації в країні та діяльності влади, а також довіру до соціальних інститутів та політиків у лютому-березні 2023 року. Опитування проводили в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

УП, доповнено
Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийволонтери
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