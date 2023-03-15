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Больше всего доверия среди публичных лиц у украинцев вызывают Зеленский и Притула

Елена РощинаСреда, 15 марта 2023, 13:55
Больше всего доверия среди публичных лиц у украинцев вызывают Зеленский и Притула
Владимир Зеленский, фото ОП

Наибольшим доверием украинцев среди политиков и публичных деятелей пользуется Владимир Зеленский, за ним с большим отрывом следуют Сергей Притула, Михаил Подоляк, Виталий Кличко и Алексей Данилов. 

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в феврале-марте 2023 года, обнародованные в пресс-центре "Укринформа"

Детали: Президенту Владимиру Зеленскому выразили доверие почти 85% опрошенных.

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Волонтеру Сергею Притуле доверяют 65% респондентов.

Советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку доверяют почти 60% украинцев.

Почти 58% опрошенных выразили доверие мэру столицы Виталию Кличко. 

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Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову доверяют почти 55%.

Более половины украинцев также выразили доверие премьер-министру Денису Шмыгалю (51,6%) и министру обороны Алексей Резникову (51,3%).

 

Также положительный баланс доверия из хорошо известных респондентам людей имеют глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

По сравнению с 2021 годом доля тех, кто доверяет Владимиру Зеленскому, выросла с 33% до 85%.

Доверие Сергею Притуле за два года выросло с 22% до 65%, Виталию Кличко – с 26% до 58%, Алексею Данилову – с 12% до 55%, Денису Шмыгалю – с 11% до 52%, Андрею Ермаку – с 10% до 41%.

Доверие к Сергею Стерненко за последние два года выросло с 15% до 20%.

Выросла и доля тех, кто доверяет Петру Порошенко, – с 18% до 24%.

Уменьшилось доверие к Юрию Бойко (с 18% до 6%) и Юлии Тимошенко (с 20% до 13%), отметил Мищенко.

Справка: Центр Разумкова изучал оценку гражданами общественно-политической ситуации в стране и деятельности власти, а также доверие к социальным институтам и политикам в феврале-марте 2023 года. Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.

УП, дополнено
Темы: социологияопросЗеленскийволонтеры
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