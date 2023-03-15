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Втретє за день по всій Україні лунала повітряна тривога

Валентина РоманенкоСереда, 15 березня 2023, 15:06
Втретє за день по всій Україні лунала повітряна тривога
фото Getty Images

У середу 15 березня втретє за день по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Приблизно о 15 годині пролунав сигнал сирени. Мапа України швидко "почервоніла" загрозами. 

Це вже третя повномасштабна тривога від початку доби. Відбої пішли за 50 хвилин.

Що передувало: 14 березня агресор тероризував українців повітряними загрозами. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що масштабні тривоги оголошувалися через активність тактичної авіації РФ, загрозу застосування балістичних ракет та польоти винищувача МіГ-31К.

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Теми: повітряна тривога
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