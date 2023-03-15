Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 16:59
Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ
Ігор та Володимир Небиваєви, колаж

Батько 39-річного росіянина Ігоря Небиваєва, який є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval, ймовірно, є генералом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.

Ім’я Небиваєва вказане на офіційному сайті Moneyval, але про його родинні зв’язки досі публічно не повідомлялося. За даними Bild, 68-річний Владімір Небиваєв служить у Москві і є генералом СЗР.

Вважається, що Служба зовнішньої розвідки відповідальна, серед іншого, за отруєння Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році. Після тих подій Україна вислала кількох російських дипломатів під прикриттям, зокрема й Небиваєва.

Батько й син Небиваєви досі зареєстровані в одній квартирі в Москві.

Ігор Небиваєв не відповів на запит Bild про коментар.

Ігор Небиваєв
Ігор Небиваєв
Eurasian Group

Про Ігоря Небиваєва відомо, що він є випускником Московського університету імені Ломоносова. Як пише Bild, керівництво програмою Ради Європи дає йому "уявлення про заходи, що вживаються країнами-членами проти відмивання грошей – проте російське відмивання грошей повсюдно присутнє в Європі".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у березні 2022 року Рада Європи вигнала Росію зі свого складу у відповідь на широкомасштабну агресію РФ проти України. Водночас зі 120 росіян, які працювали в РЄ, близько 90 станом на зараз зберегли свої робочі місця – насамперед ті, хто має подвійне громадянство.

Співрозмовники Bild у Раді Європи вказують, що серед росіян є віддані і лояльні співробітники, але сумніви щодо них залишаються.

"Звичайно, зараз стоїть питання довіри до цих людей. Ці люди тепер мають доступ до конфіденційних даних, а також можуть брати участь у розробці керівних принципів і, таким чином, впливати на них", – цитує видання одного з них.

Як повідомлялось, генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії – яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман – можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню.

Теми: ЄвропаРосіярозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Європа
Країни Європи значно наростили імпорт озброєнь на тлі війни РФ проти України
Зеленський пояснив, чому з'явились статті про український слід у справі "Північних потоків"
Україна може замістити російських товарів на ринку ЄС на 8 мільярдів: як саме
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...