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Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 15:59
Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – ЗМІ
Ігор та Володимир Небиваєви, колаж

Батько 39-річного росіянина Ігоря Небиваєва, який є виконавчим директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval, ймовірно, є генералом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Bild із посиланням на джерела.

Ім’я Небиваєва вказане на офіційному сайті Moneyval, але про його родинні зв’язки досі публічно не повідомлялося. За даними Bild, 68-річний Владімір Небиваєв служить у Москві і є генералом СЗР.

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Вважається, що Служба зовнішньої розвідки відповідальна, серед іншого, за отруєння Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році. Після тих подій Україна вислала кількох російських дипломатів під прикриттям, зокрема й Небиваєва.

Батько й син Небиваєви досі зареєстровані в одній квартирі в Москві.

Ігор Небиваєв не відповів на запит Bild про коментар.

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Ігор Небиваєв
Ігор Небиваєв
Eurasian Group

Про Ігоря Небиваєва відомо, що він є випускником Московського університету імені Ломоносова. Як пише Bild, керівництво програмою Ради Європи дає йому "уявлення про заходи, що вживаються країнами-членами проти відмивання грошей – проте російське відмивання грошей повсюдно присутнє в Європі".

Як відомо, у березні 2022 року Рада Європи вигнала Росію зі свого складу у відповідь на широкомасштабну агресію РФ проти України. Водночас зі 120 росіян, які працювали в РЄ, близько 90 станом на зараз зберегли свої робочі місця – насамперед ті, хто має подвійне громадянство.

Співрозмовники Bild у Раді Європи вказують, що серед росіян є віддані і лояльні співробітники, але сумніви щодо них залишаються.

"Звичайно, зараз стоїть питання довіри до цих людей. Ці люди тепер мають доступ до конфіденційних даних, а також можуть брати участь у розробці керівних принципів і, таким чином, впливати на них", – цитує видання одного з них.

Як повідомлялось, генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії – яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман – можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню.

Теми: ЄвропаРосіярозвідка
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