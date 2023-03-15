Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки – СМИ

Отец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который работает исполнительным директором программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Имя Небываева указано на официальном сайте Moneyval, но о его родственных связях до сих пор публично не сообщалось. По данным Bild, 68-летний Владимир Небываев служит в Москве и является генералом СВР.

Считается, что Служба внешней разведки ответственна, среди прочего, за отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году. После тех событий Украина выслала нескольких российских дипломатов под прикрытием, в том числе и Небываева.

Отец и сын Небываевы до сих пор зарегистрированы в одной квартире в Москве.

Игорь Небываев не ответил на запрос Bild о комментарии.

Игорь Небываев Eurasian Group

Об Игоре Небываеве известно, что он - выпускник Московского университета имени Ломоносова. Как пишет Bild, руководство программой Совета Европы дает ему "представление о мерах, принимаемых странами-членами против отмывания денег - однако российское отмывание денег повсеместно присутствует в Европе".

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Как известно, в марте 2022 года Совет Европы изгнал Россию из своего состава в ответ на широкомасштабную агрессию РФ против Украины. В то же время из 120 россиян, которые работали в СЕ, около 90 по состоянию на сейчас сохранили свои рабочие места - прежде всего те, у кого двойное гражданство.

Собеседники Bild в Совете Европы указывают, что среди россиян есть преданные и лояльные сотрудники, но сомнения по поводу них остаются.

"Конечно, сейчас стоит вопрос доверия к этим людям. Эти люди теперь имеют доступ к конфиденциальным данным, а также могут участвовать в разработке руководящих принципов и, таким образом, влиять на них", - цитирует издание одного из них.

Как сообщалось, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла заявил главе латвийской делегации Рихардсу Колсу, что его слова о переводчице Дарье Боярской из России - которую он якобы сравнил со шпионкой Анной Чапман - могут расцениваться как клевета и подлежать судебному преследованию.