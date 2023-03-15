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Росія засудила військового ЗСУ до 12 років колонії за "гранату у вікно"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 17:20
Росія засудила військового ЗСУ до 12 років колонії за гранату у вікно
Фото: Слідком РФ

Російські окупанти засудили військового ЗСУ до 12 років колонії за нібито кидок гранати у вікно житлового будинку в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Джерело: BBC та ТАСС із посиланням на Слідчий комітет РФ

Деталі: За версією Слідкому РФ, 25 травня минулого року в Сєвєродонецьку військовий Андрій Незнамов нібито кинув гранату у вікно кухні, через що постраждала жінка.

Слідком опублікував відео, на якому Незнамов визнає свою провину. Як повідомляє BBC, на відеозаписі Незнамов очевидно вимовляє заздалегідь завчений текст. Спиною до камери сидить співробітник Слідкому в балаклаві.

Слідком не уточнює, де саме винесено вирок. Однак російські ЗМІ пишуть, що суд відбувається в тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про самого військовослужбовця лише сказано, що він служив в окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Відео заблоковане в Україні через скарги за порушення закону

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Теми: Луганська областьЗбройні силиокупаціяРосія
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