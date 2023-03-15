Росія засудила військового ЗСУ до 12 років колонії за "гранату у вікно"

Російські окупанти засудили військового ЗСУ до 12 років колонії за нібито кидок гранати у вікно житлового будинку в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Джерело: BBC та ТАСС із посиланням на Слідчий комітет РФ

Деталі: За версією Слідкому РФ, 25 травня минулого року в Сєвєродонецьку військовий Андрій Незнамов нібито кинув гранату у вікно кухні, через що постраждала жінка.

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Слідком опублікував відео, на якому Незнамов визнає свою провину. Як повідомляє BBC, на відеозаписі Незнамов очевидно вимовляє заздалегідь завчений текст. Спиною до камери сидить співробітник Слідкому в балаклаві.

Слідком не уточнює, де саме винесено вирок. Однак російські ЗМІ пишуть, що суд відбувається в тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про самого військовослужбовця лише сказано, що він служив в окремій механізованій бригаді ЗСУ.

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