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Росія засудила військового ЗСУ до 12 років колонії за "гранату у вікно"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 16:20
Росія засудила військового ЗСУ до 12 років колонії за гранату у вікно
Фото: Слідком РФ

Російські окупанти засудили військового ЗСУ до 12 років колонії за нібито кидок гранати у вікно житлового будинку в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Джерело: BBC та ТАСС із посиланням на Слідчий комітет РФ

Деталі: За версією Слідкому РФ, 25 травня минулого року в Сєвєродонецьку військовий Андрій Незнамов нібито кинув гранату у вікно кухні, через що постраждала жінка.

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Слідком опублікував відео, на якому Незнамов визнає свою провину. Як повідомляє BBC, на відеозаписі Незнамов очевидно вимовляє заздалегідь завчений текст. Спиною до камери сидить співробітник Слідкому в балаклаві.

Слідком не уточнює, де саме винесено вирок. Однак російські ЗМІ пишуть, що суд відбувається в тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про самого військовослужбовця лише сказано, що він служив в окремій механізованій бригаді ЗСУ.

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Теми: Луганська областьЗбройні силиокупаціяРосія
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