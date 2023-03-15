Россия приговорила военного ВСУ к 12 годам колонии за "гранату в окно"
Российские оккупанты приговорили военного ВСУ к 12 годам колонии за якобы бросок гранаты в окно жилого дома в Северодонецке Луганской области.
Источник: BBC со ссылкой на Следственный комитет РФ, ТАСС
Детали: По версии Следкома РФ, 25 мая прошлого года в Северодонецке военнослужащий Андрей Незнамов якобы бросил гранату в окно кухни, из-за чего пострадала женщина.
Следком опубликовал видео, на котором Незнамов признает свою вину.
Как сообщает BBC, на видеозаписи Незнамов очевидно произносит заранее заученный текст. Спиной к камере сидит сотрудник Следкома в балаклаве.
Следком не уточняет, где именно вынесен приговор. Однако российские СМИ пишут, что суд проходит во временно оккупированной части Луганской области.
Про самого военнослужащего лишь сказано, что он служил в отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Видео заблокировано в Украине из-за жалоб за нарушение закона