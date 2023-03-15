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Россия приговорила военного ВСУ к 12 годам колонии за "гранату в окно"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 марта 2023, 17:20
Россия приговорила военного ВСУ к 12 годам колонии за гранату в окно
фОТО: следком рф

Российские оккупанты приговорили военного ВСУ к 12 годам колонии за якобы бросок гранаты в окно жилого дома в Северодонецке Луганской области.

Источник: BBC со ссылкой на Следственный комитет РФ, ТАСС

Детали: По версии Следкома РФ, 25 мая прошлого года в Северодонецке военнослужащий Андрей Незнамов якобы бросил гранату в окно кухни, из-за чего пострадала женщина.

Следком опубликовал видео, на котором Незнамов признает свою вину. 

Как сообщает BBC, на видеозаписи Незнамов очевидно произносит заранее заученный текст. Спиной к камере сидит сотрудник Следкома в балаклаве.

Следком не уточняет, где именно вынесен приговор. Однако российские СМИ пишут, что суд проходит во временно оккупированной части Луганской области.

Про самого военнослужащего лишь сказано, что он служил в отдельной механизированной бригаде ВСУ. 

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Темы: Луганская областьВооруженные силыоккупацияРосcия
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