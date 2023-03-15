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У Польщі викрили шпигунську мережу РФ, яка планувала диверсії, є затримані – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 17:47

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Росію й мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", з посиланням на джерела пише RMF FM.

У межах розслідування співробітники ABW затримали шістьох людей, а на залізничних шляхах та об'єктах національної критичної інфраструктури через діяльність мережі було оголошено тривогу.

Затримані є іноземцями "з-за східного кордону", які, як передбачалося, працювали на російські спецслужби. Агенти ABW затримали їх у зв'язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, йдеться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві – зокрема біля аеропорту в Ясьонці, неподалік від Жешува. Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України.

Камери також були встановлені в інших частинах Польщі.

У зв'язку зі спецоперацією співробітники служб і поліції приведені в стан підвищеної готовності. Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі, а також посилено охорону ключових об'єктів критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що в останні місяці Польща кілька разів виявляла людей, підозрюваних у роботі на Росію. Лишень у січні цього року до суду країни була скерована справа проти росіянина й білоруса, яких звинувачують у шпигунстві.

Теми: ПольщашпигунствоРосія
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