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В Польше разоблачили шпионскую сеть РФ, которая планировала диверсии, есть задержанные - СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 16:47

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на источники пишет RMF FM.

В рамках расследования сотрудники ABW задержали шесть человек, а на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети была объявлена тревога.

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Задержанные являются иностранцами "из-за восточной границы", которые, как предполагалось, работали на российские спецслужбы. Агенты ABW задержали их в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

Согласно информации, полученной RMF FM, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве - в частности возле аэропорта в Ясенце, неподалеку от Жешува. Аэропорт является главным транзитным пунктом для западного оружия и боеприпасов для Украины.

Камеры также были установлены в других частях Польши.

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В связи со спецоперацией сотрудники служб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание правоохранители уделяют безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, а также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что в последние месяцы Польша несколько раз выявляла людей, подозреваемых в работе на Россию. Только в январе этого года в суд страны было направлено дело против россиянина и белоруса, которых обвиняют в шпионаже.

Темы: ПольшашпионажРосcия
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