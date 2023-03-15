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Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 130 млн євро

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 17:04

Міністерство оборони Данії в середу оголосило про виділення чергового, вже дев’ятого пакета військової допомоги на загальну суму один мільярд данських крон (приблизно 130 мільйонів євро) з технікою та обладнанням, "яке конкретно попросила Україна".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пакет допомоги містить, серед іншого, патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни й ракети для систем протиповітряної оборони.

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Також Данія передає Україні 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу, дев’ять мобільних станцій ремонту важкої техніки й шість ангарних наметів.

"Збройні сили почали підготовку до безоплатного передання з тим, щоб обладнання могло бути передане Україні якнайшвидше", – підкреслює міністерство.

Кошти на цей пакет допомоги були взяті з фонду для цивільної, військової та економічної допомоги Україні, про створення якого було оголошено раніше в середу.

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Як зазначає данське оборонне відомство, за останні кілька років загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Копенгагена сягнув майже п’яти мільярдів крон (650 мільйонів євро).

Нагадаємо, раніше виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна отримає данські танки Leopard 1 протягом весни.

Теми: Даніяармія
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