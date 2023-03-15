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Дания предоставляет Украине новый пакет военной помощи на 130 млн евро

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 17:04

Министерство обороны Дании в среду объявило о выделении очередного, уже девятого пакета военной помощи на общую сумму один миллиард датских крон (примерно 130 миллионов евро) с техникой и оборудованием, "которое конкретно попросила Украина".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет помощи содержит, среди прочего, патроны для стрелкового оружия, тяжелые пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны.

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Также Дания передает Украине 21 робота для разминирования, 15 генераторов для военных нужд, 15 тысяч комплектов одежды для защиты от дождя, девять мобильных станций ремонта тяжелой техники и шесть ангарных палаток.

"Вооруженные силы начали подготовку к безвозмездной передаче с тем, чтобы оборудование могло быть передано Украине как можно быстрее", - подчеркивает министерство.

Средства на этот пакет помощи были взяты из фонда для гражданской, военной и экономической помощи Украине, о создании которого было объявлено ранее в среду.

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Как отмечает датское оборонное ведомство, за последние несколько лет общий объем военной помощи Киеву со стороны Копенгагена достиг почти пяти миллиардов крон (650 миллионов евро).

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина получит датские танки Leopard 1 уже весной.

Темы: Данияармия
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