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Кулеба: Росію треба вигнати з Радбезу ООН, де вона сидить на троні безкарності

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 17:16

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наполягає на необхідності виключення Росії з Ради безпеки Організації об’єднаних націй.

Про це він написав у колонці для американського видання The Hill, пише "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що представники Росії незаконно узурпували місце СРСР у Раді Безпеки ООН в грудні 1991 року. Тоді, за його словами, жодна правова процедура, визначена Статутом ООН, не була дотримана.

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"Проста зміна таблички "Радянський Союз" на табличку "Російська Федерація" стала найбільшим дипломатичним шахрайством ХХ століття. У лютому я наголосив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Росія перетворила крісло постійного члена Радбезу ООН на свій трон безкарності. Сьогодні ми маємо справу з наслідками порушення правил 32 роки тому", - переконує міністр закордонних справ України.

За словами Кулеби, російська війна має не лише завершитися нищівною поразкою для Путіна, а її наслідком має стати фундаментальне переосмислення глобальної безпекової системи та реформа міжнародних інституцій, які покликані підтримувати та відновлювати мир.

"Росія ніколи юридично не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та має бути вигнана з цього поважного органу. В іншому разі злочинець у кріслі судді продовжуватиме ставити під сумнів легітимність всієї системи ООН", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, 26 грудня 2022 року МЗС України офіційно повідомило держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки.

Міністерство закордонних справ розробило детальну аргументацію того, чому вважає перебування Росії в Радбезі ООН незаконним і чому Росію потрібно вигнати з організації.

Більше про те, як можна усунути Росію з ООН, читайте тут: Шахрайство об’єднаних націй: як викинути Росію з місця в Радбезі ООН, яке їй не належить.

Теми: ООНРосіяКулеба Дмитро
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