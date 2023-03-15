Кулеба: Россию надо выгнать из Совбеза ООН, где она сидит на троне безнаказанности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на необходимости исключения России из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Об этом он написал в колонке для американского издания The Hill, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН в декабре 1991 года. Тогда, по его словам, ни одна правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена.

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"Простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала самым большим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - убеждает министр иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, российская война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина, а ее следствием должно стать фундаментальное переосмысление глобальной системы безопасности и реформа международных институтов, которые призваны поддерживать и восстанавливать мир.

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать ставить под сомнение легитимность всей системы ООН", - подчеркнул министр.

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Напомним, 26 декабря 2022 года МИД Украины официально уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета безопасности.

Министерство иностранных дел разработало подробную аргументацию того, почему считает пребывание России в Совбезе ООН незаконным и почему Россию нужно изгнать из организации.

Больше о том, как можно устранить Россию из ООН, читайте здесь: Мошенничество объединенных наций: как выкинуть Россию с места в Совбезе ООН, которое ей не принадлежит.