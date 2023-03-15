Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Россию надо выгнать из Совбеза ООН, где она сидит на троне безнаказанности

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 17:16

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на необходимости исключения России из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Об этом он написал в колонке для американского издания The Hill, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН в декабре 1991 года. Тогда, по его словам, ни одна правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена.

Реклама:

"Простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала самым большим дипломатическим мошенничеством ХХ века. В феврале я отметил на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - убеждает министр иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, российская война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина, а ее следствием должно стать фундаментальное переосмысление глобальной системы безопасности и реформа международных институтов, которые призваны поддерживать и восстанавливать мир.

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать ставить под сомнение легитимность всей системы ООН", - подчеркнул министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 26 декабря 2022 года МИД Украины официально уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета безопасности.

Министерство иностранных дел разработало подробную аргументацию того, почему считает пребывание России в Совбезе ООН незаконным и почему Россию нужно изгнать из организации.

Больше о том, как можно устранить Россию из ООН, читайте здесь: Мошенничество объединенных наций: как выкинуть Россию с места в Совбезе ООН, которое ей не принадлежит.

Темы: ООНРосcияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: