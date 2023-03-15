Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб повідомляє про колону окупантів, яка рухається з Херсонщини у бік Криму

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 17:50
Генштаб повідомляє про колону окупантів, яка рухається з Херсонщини у бік Криму
Ілюстративне фото з Укрінформу

На окупованій частині Херсонщини у вівторок зафіксовано рух колони загарбників у бік окупованого Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Зафіксовано 14 березня рух колони окупантів (на Херсонщині - ред.) у бік Криму, разом із награбованим майном".

Реклама:

Деталі: Генштаб ЗСУ також повідомив, що ворог проводить контрдиверсійні заходи у Херсонській області. Зокрема, за інформацію Генштабу, в одному з населених пунктів окупанти звинувачують жителів села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено.

Теми: ГенштабХерсонська областьКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
Усі новини...
Реклама: