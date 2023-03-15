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Генштаб повідомляє про колону окупантів, яка рухається з Херсонщини у бік Криму

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 18:50
Генштаб повідомляє про колону окупантів, яка рухається з Херсонщини у бік Криму
Ілюстративне фото з Укрінформу

На окупованій частині Херсонщини у вівторок зафіксовано рух колони загарбників у бік окупованого Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Зафіксовано 14 березня рух колони окупантів (на Херсонщині - ред.) у бік Криму, разом із награбованим майном".

Деталі: Генштаб ЗСУ також повідомив, що ворог проводить контрдиверсійні заходи у Херсонській області. Зокрема, за інформацію Генштабу, в одному з населених пунктів окупанти звинувачують жителів села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено.

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Теми: ГенштабХерсонська областьКримвійна
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