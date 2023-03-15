Генштаб сообщает о колонне оккупантов, которая движется из Херсонской области в сторону Крыма

На оккупированной части Херсонщины во вторник зафиксировано движение колонны захватчиков в сторону оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Зафиксировано 14 марта движение колонны оккупантов (на оккупированной части Херсонщины - ред.) в сторону Крыма, вместе с награбленным имуществом".

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Детали: Генштаб ВСУ также сообщил, что враг проводит контрдиверсионные мероприятия в Херсонской области. В частности, по информации Генштаба, в одном из населенных пунктов оккупанты обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.