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Генштаб сообщает о колонне оккупантов, которая движется из Херсонской области в сторону Крыма

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 марта 2023, 18:50
Генштаб сообщает о колонне оккупантов, которая движется из Херсонской области в сторону Крыма
Иллюстративное фото из Укринформа

На оккупированной части Херсонщины во вторник зафиксировано движение колонны захватчиков в сторону оккупированного Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Зафиксировано 14 марта движение колонны оккупантов (на оккупированной части Херсонщины - ред.) в сторону Крыма, вместе с награбленным имуществом".

Детали: Генштаб ВСУ также сообщил, что враг проводит контрдиверсионные мероприятия в Херсонской области. В частности, по информации Генштаба, в одном из населенных пунктов оккупанты обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено.

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Темы: ГенштабХерсонская областьКрымвойна
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