Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Марганцю: в результаті загинули 2 жінки

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 19:32
Росіяни вдарили по Марганцю: в результаті загинули 2 жінки
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські війська у середу атакували місто Марганець Дніпропетровської області, в результаті чого загинули дві жінки.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Пряма мова: "Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали".

Деталі: За словами Лисака в наслідок обстрілу пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Чим саме було здійснено удар він не уточнив.

Теми: Дніпропетровська областьРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Дніпропетровська область
РФ обстріляла Нікопольський район із дрона: палали авто, побиті газогони
На Дніпропетровщину залетів ворожий БПЛА: Повітряні сили відмінусували
Росіяни артилерією вбили двох українців на Дніпропетровщині
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...