Росіяни вдарили по Марганцю: в результаті загинули 2 жінки

Російські війська у середу атакували місто Марганець Дніпропетровської області, в результаті чого загинули дві жінки.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Пряма мова: "Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали".

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Деталі: За словами Лисака в наслідок обстрілу пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Чим саме було здійснено удар він не уточнив.