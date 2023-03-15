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Росіяни вдарили по Марганцю: в результаті загинули 2 жінки

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 18:32
Росіяни вдарили по Марганцю: в результаті загинули 2 жінки
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські війська у середу атакували місто Марганець Дніпропетровської області, в результаті чого загинули дві жінки.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Пряма мова: "Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали".

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Деталі: За словами Лисака в наслідок обстрілу пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Чим саме було здійснено удар він не уточнив.

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Теми: Дніпропетровська областьРосіявійна
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