Россияне ударили по Марганцу: в результате погибли 2 женщины
Среда, 15 марта 2023, 18:32
Российские войска в среду атаковали город Марганец Днепропетровской области, в результате чего погибли две женщины.
Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака
Прямая речь: "Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин - 62 и 57 лет. Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина - пострадали".
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Детали: По словам Лысака в результате обстрела повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка. Чем именно был осуществлен удар, он не уточнил.