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Россияне ударили по Марганцу: в результате погибли 2 женщины

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 19:32
Россияне ударили по Марганцу: в результате погибли 2 женщины

Российские войска в среду атаковали город Марганец Днепропетровской области, в результате чего погибли две женщины.

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Прямая речь: "Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин - 62 и 57 лет. Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина - пострадали".

Детали: По словам Лысака в результате обстрела повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка. Чем именно был осуществлен удар, он не уточнил.

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Темы: Днепропетровская областьРосcиявойна
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