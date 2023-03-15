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Глава ЦРУ прилетів у Варшаву на переговори про безпеку

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 18:57

Президент Польщі Анджей Дуда в середу зустрівся з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія польського президента.

"Президент Анджей Дуда зустрівся в Президентському палаці з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом. Дискусії стосувалися поточної ситуації в галузі безпеки", – йдеться в повідомленні.

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На опублікованому фото видно, що Дуду на зустрічі супроводжували керівник Управління національної безпеки Яцек Сівера, а також керівник президентської канцелярії з питань міжнародної політики Марчін Пшидач.

Остання зустріч президента Польщі й директора ЦРУ відбулась у листопаді 2022 року. Тоді переговори стосувалися "загальної ситуації з безпекою", зокрема в контексті падіння ракети в прикордонному місті Пшеводуві.

Зазначимо, що про візит Бернса до Польщі стало відомо того ж дня, коли, за даними ЗМІ, польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію й мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в Польщі.

Речник міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин після цього сказав, що офіційна інформація про ситуацію буде представлена в четвер, 16 березня, о 12:00 за Києвом.

Теми: ПольщаСША
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