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Глава ЦРУ прилетел в Варшаву на переговоры о безопасности

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 18:57

Президент Польши Анджей Дуда в среду встретился с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия польского президента.

"Президент Анджей Дуда встретился в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. Дискуссии касались текущей ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении.

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На опубликованном фото видно, что Дуду на встрече сопровождали руководитель Управления национальной безопасности Яцек Сивера, а также руководитель президентской канцелярии по вопросам международной политики Марчин Пшидач.

Последняя встреча президента Польши и директора ЦРУ состоялась в ноябре 2022 года. Тогда переговоры касались "общей ситуации с безопасностью", в частности в контексте падения ракеты в приграничном городе Пшеводуве.

Отметим, что о визите Бернса в Польшу стало известно в тот же день, когда, по данным СМИ, польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

Представитель министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин после этого сказал, что официальная информация о ситуации будет представлена в четверг, 16 марта, в 12:00 по Киеву.

Темы: ПольшаСША
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