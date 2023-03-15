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Остін розповів, що він сказав Шойгу після інциденту з безпілотником

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 19:38

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що у телефонній розмові з російським міністром оборони Сергеєм Шойгу заявив, що Росія зобов’язана керувати своїми військовими літаками безпечно та професійно.

Про це Остін заявив на брифінгу після чергового засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. І Сполучені Штати продовжать літати та діяти відповідно до міжнародного права", - заявив міністр оборони США.

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Остін додав, що Росія зобов’язана управляти своєю військовою авіацією у безпечній та професійній манері. 

"Ми розглядаємо будь-яку потенційну ескалацію дуже серйозно. Тому я вважаю, що важливо тримати канали комунікації відкритими", - додав глава Пентагону.

Остін додав, що контакти, схожі до сьогоднішнього, допоможуть уникнути прорахунків у майбутньому.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони РФ повідомило раніше у середу про телефонну розмову Шойгу та Остіна без додаткових подробиць. 

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. 

Теми: СШАРосія
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