Остин рассказал, что он сказал Шойгу после инцидента с беспилотником

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия обязана управлять своими военными самолетами безопасно и профессионально.

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн", сообщает "Европейская правда".

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - заявил министр обороны США.

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Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.

"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - добавил глава Пентагона.

Остин добавил, что контакты, подобные сегодняшнему звонку, помогут избежать просчетов в будущем.

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Минобороны РФ сообщило ранее в среду о телефонном разговоре Шойгу и Остина без дополнительных подробностей.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее в среду заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения при столкновении с MQ-9.