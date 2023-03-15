Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 20:54
Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.

Про це за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в середу повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов’язання (щодо військової допомоги). Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

Остін не уточнив, про які засоби ППО йдеться, та в лютому прем’єр-міністр Швеції оголошував, що Україна отримає системи Hawk та IRIS-T.

Раніше очільник американського Міноборони оголошував, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні бойові танки Leopard - 14 одиниць.

Теми: Швеціятанки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Швеція
В Угорщині відклали голосування за вступ Швеції та Фінляндії в НАТО мінімум до 20 березня
Партія Орбана обіцяє підтримати вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Парламент Угорщини почне дебати про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...