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Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 19:54
Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.

Про це за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в середу повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов’язання (щодо військової допомоги). Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

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Остін не уточнив, про які засоби ППО йдеться, та в лютому прем’єр-міністр Швеції оголошував, що Україна отримає системи Hawk та IRIS-T.

Раніше очільник американського Міноборони оголошував, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні бойові танки Leopard - 14 одиниць.

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Теми: Швеціятанки
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