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Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 20:54
Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

Об этом по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенные значимые новые обязательства (по военной помощи). Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны", - сказал он.

Остин не уточнил, о каких средствах ПВО идет речь, но в феврале премьер-министр Швеции объявлял, что Украина получит системы Hawk и IRIS-T.

Ранее глава американского Минобороны объявлял, что на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Как известно из публичных заявлений, пока только Польша доставила в Украину обещанные боевые танки Leopard - 14 единиц.

Темы: Швециятанки
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