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Хакери знайшли "добровольця СВО", який зняв використання окупантами хімзброї - ЦНС

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 21:22
Хакери знайшли добровольця СВО, який зняв використання окупантами хімзброї - ЦНС
Фото: ЦНС

Українські активісти з організації "Кібер Спротив" знайшли дані про росіянина Михаїла Лучіна - "добровольця СВО" (так росіяни називають війну проти України), й оператор БПЛА, який зняв на відео використання армією РФ хімічної зброї.  

Джерело: сайт ЦНС

Деталі: Як пише Спротив, Лучін став відомий, "коли "засвітив" використання армією окупантів хімічної зброї, а саме скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Хакери отримали докази того, що Лучін займається перепродажем дронів, які йому купують та передають в Донецьк волонтери.

 
Фото: ЦНС

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Теми: Росія
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