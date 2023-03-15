Хакери знайшли "добровольця СВО", який зняв використання окупантами хімзброї - ЦНС
Середа, 15 березня 2023, 21:22
Українські активісти з організації "Кібер Спротив" знайшли дані про росіянина Михаїла Лучіна - "добровольця СВО" (так росіяни називають війну проти України), й оператор БПЛА, який зняв на відео використання армією РФ хімічної зброї.
Джерело: сайт ЦНС
Деталі: Як пише Спротив, Лучін став відомий, "коли "засвітив" використання армією окупантів хімічної зброї, а саме скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.
Хакери отримали докази того, що Лучін займається перепродажем дронів, які йому купують та передають в Донецьк волонтери.
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