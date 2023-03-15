Хакеры нашли "добровольца СВО", который снял использование оккупантами химоружия - ЦНС
Среда, 15 марта 2023, 20:22
Украинские активисты из организации "Кибер Сопротивление" нашли данные о россиянине Михаиле Лучине - "добровольце СВО" (так россияне называют войну против Украины), и операторе БПЛА, который снял на видео использование армией РФ химического оружия.
Источник: сайт ЦНС
Детали: Как пишет Сопротивление, Лучин стал известен, "когда "засветил" использование армией оккупантов химического оружия, а именно сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции.
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Хакеры получили доказательства того, что Лучин занимается перепродажей дронов, которые ему покупают и передают в Донецк волонтеры.