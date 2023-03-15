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Українські захисники збили нібито "невидимий" російський дрон

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 21:50
Українські захисники збили нібито невидимий російський дрон
фото: ОК Північ

Українські захисники збили російський безпілотник ZALA, який нібито не мають бачити українські засоби радіо-електронної боротьби.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. Це той, про який на Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий.

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Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу".

Деталі: Бійці розповіли, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки і спостереження та оснащена камерою та тепловізійним модулем.

 

Тривалість польоту цього дрона до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило", може працювати в звичайному та безшумному режимі.

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Теми: безпілотникиЗбройні сили
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