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Украинские защитники сбили якобы "невидимый" российский дрон

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 22:50
Украинские защитники сбили якобы невидимый российский дрон
фото: ОК Північ

Украинские защитники сбили российский беспилотник ZALA, который якобы не должны видеть украинские средства радио-электронной борьбы.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Воины 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2. Это тот, о котором на России хвастались, что он неуязвим и невидим.

Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" не оставляют врагу ни единого шанса".

Детали: Бойцы рассказали, что эта модель предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения и оснащена камерой и тепловизионным модулем.

 

Продолжительность полета этого дрона до 4-х часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Выполнен по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

 

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Темы: беспилотникиВооруженные силы
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