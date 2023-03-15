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Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 23:43
Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України – ЗМІ
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Три ізраїльські та українські посадовці розповіли, що Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, які можуть допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам.

Дослівно: "Вперше з моменту вторгнення Росії в Україну більше року тому Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу зброї в Україну...

Українські чиновники стверджують, що надання Україні систем озброєнь в інтересах Ізраїлю, оскільки Іран має можливість отримати інформацію про роботу безпілотників, а потім удосконалити їх".

Деталі: Ізраїльські та українські посадовці повідомили, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галланом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.

За словами ізраїльських чиновників, цей перегляд завершився, але жодних нових рішень не було прийнято.

Коен повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого.

За словами ізраїльських і українських чиновників, ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній - Elbit і Rafael, які розробляють системи протидії безпілотникам.

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Український чиновник повідомив ЗМІ, що делегація Міноборони України нещодавно відвідала Ізраїль для презентації систем протидії безпілотникам, але жодної угоди ще не було підписано.

Системи, які Ізраїль запропонував Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння і збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 км.

Міноборони України зацікавлене в цих системах, але, за словами українського чиновника, вона більше потребує захисту від балістичних ракет.

Ізраїльські чиновники стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики, оскільки системи мають оборонний характер.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників.

Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією і зашкодити ізраїльським інтересам безпеки в Сирії.

Іран визнав, що до початку війни поставив кілька безпілотників до Росії, але заперечує це після початку вторгнення.

Росія заперечує використання іранських дронів під час війни, незважаючи на зростаючу кількість доказів протилежного.

Теми: ІзраїльУкраїнавійнаРосія
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