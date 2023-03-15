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Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 22:43
Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Три израильские и украинские чиновники рассказали, что Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине противодействовать иранским беспилотникам.

Источник: Axios

Дословно: "Впервые с момента вторжения России в Украину более года назад Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи оружия в Украину...

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Украинские чиновники утверждают, что предоставление Украине систем вооружений в интересах Израиля, поскольку Иран имеет возможность получить информацию о работе беспилотников, а затем усовершенствовать их".

Детали: Израильские и украинские чиновники сообщили, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном состоялось в середине февраля, когда Израиль проводил по приказу Нетаньяху пересмотр своей политики в отношении войны.

По словам израильских чиновников, этот пересмотр завершился, но никаких новых решений не было принято.

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Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев 15 февраля.

По словам израильских и украинских чиновников, лицензии были одобрены для двух израильских компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Украинский чиновник сообщил СМИ, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль для презентации систем противодействия беспилотникам, но никакого соглашения еще не было подписано.

Системы, которые Израиль предложил Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения и сбивания беспилотников. Они имеют радиус действия около 40 км.

Минобороны Украины заинтересовано в этих системах, но, по словам украинского чиновника, она больше нуждается в защите от баллистических ракет.

Израильские чиновники утверждают, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, поскольку системы имеют оборонительный характер.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что одной из причин, почему Израиль одобрил лицензии, было желание увидеть, как оборонительные системы работают против иранских беспилотников.

Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить израильским интересам безопасности в Сирии.

Иран признал, что до начала войны поставил несколько беспилотников в Россию, но отрицает это после начала вторжения.

Россия отрицает использование иранских дронов во время войны, несмотря на растущее количество доказательств обратного.

Темы: ИзраильУкраинавойнаРосcия
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