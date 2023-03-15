Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 23:43
Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – СМИ
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Три израильские и украинские чиновники рассказали, что Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине противодействовать иранским беспилотникам.

Источник: Axios

Дословно: "Впервые с момента вторжения России в Украину более года назад Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи оружия в Украину...

Украинские чиновники утверждают, что предоставление Украине систем вооружений в интересах Израиля, поскольку Иран имеет возможность получить информацию о работе беспилотников, а затем усовершенствовать их".

Детали: Израильские и украинские чиновники сообщили, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном состоялось в середине февраля, когда Израиль проводил по приказу Нетаньяху пересмотр своей политики в отношении войны.

По словам израильских чиновников, этот пересмотр завершился, но никаких новых решений не было принято.

Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев 15 февраля.

ВИДЕО ДНЯ

По словам израильских и украинских чиновников, лицензии были одобрены для двух израильских компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Украинский чиновник сообщил СМИ, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль для презентации систем противодействия беспилотникам, но никакого соглашения еще не было подписано.

Системы, которые Израиль предложил Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения и сбивания беспилотников. Они имеют радиус действия около 40 км.

Минобороны Украины заинтересовано в этих системах, но, по словам украинского чиновника, она больше нуждается в защите от баллистических ракет.

Израильские чиновники утверждают, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, поскольку системы имеют оборонительный характер.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что одной из причин, почему Израиль одобрил лицензии, было желание увидеть, как оборонительные системы работают против иранских беспилотников.

Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить израильским интересам безопасности в Сирии.

Иран признал, что до начала войны поставил несколько беспилотников в Россию, но отрицает это после начала вторжения.

Россия отрицает использование иранских дронов во время войны, несмотря на растущее количество доказательств обратного.

Темы: ИзраильУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Израиль
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет "уникальную позицию" – глава МИД Коэн
Визиты израильских политиков: свидетельствуют ли они об изменении политики в отношении Украины?
Последние новости
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
16:44
В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию
Все новости...