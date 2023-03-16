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Вашингтон не має бажання знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 00:38
Вашингтон не має бажання знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ
Байден, фото Getty Images

За даними ЗМІ, президент Штатів Джо Байден заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання змінювати нафтові санкції.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: Країни "Великої сімки" хочуть зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Видання зазначає, що це розвіює сподівання в деяких європейських столицях на посилення західних санкцій в цьому місяці.

У матеріалі зазначається: представники Єврокомісії попередили країни-члени блоку про позицію "Великої сімки", заявивши, що Байден минулого тижня сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання змінювати нафтові санкції.

WSJ, при цьому уточнює, що прессекретар Ради національної безпеки США відмовився від коментарів.

Позиція "Великої сімки" може викликати нову напругу в ЄС щодо схеми обмеження цін.

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У березні західні чиновники погодилися переглянути верхню межу ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель, а Польща і країни Балтії неодноразово наполягали на тому, щоб вона була нижчою за 60 доларів за барель. Українські урядовці підтримують зниження верхньої межі, сподіваючись на подальше скорочення доходів Росії від продажу нафти.

Чиновники Міністерства фінансів США, які розробили план обмеження цін, заявили, що нинішня система обмеження цін в основному працює так, як і передбачалося. Вони стверджують, що план вже досягає своїх двох цілей: зберігає доступність російської нафти на світових ринках, водночас зменшуючи доходи Кремля від її продажу.

Нагадаємо: За офіційними даними російського уряду, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 року склали 947 млрд руб, знизившись на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Представники Мінфіну заявили, що за необхідності змінять верхню межу, щоб краще досягти своїх цілей. Американські урядовці намагаються не робити кроків, які можуть поставити під загрозу постачання російської нафти, а отже, підштовхнути світові ціни до зростання.

Теми: БайденG7Росіянафта
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