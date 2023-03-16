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Вашингтон не имеет желания снижать потолок цен на российскую нефть – WSJ

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 00:38
Вашингтон не имеет желания снижать потолок цен на российскую нефть – WSJ
Байден, фото Getty Images

По данным СМИ, президент Штатов Джо Байден заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания менять нефтяные санкции.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: Страны "Большой семерки" хотят сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Издание отмечает, что это развеивает надежды в некоторых европейских столицах на усиление западных санкций в этом месяце.

В материале отмечается: представители Еврокомиссии предупредили страны-члены блока о позиции "Большой семерки", заявив, что Байден на прошлой неделе сказал Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания менять нефтяные санкции.

WSJ, при этом уточняет, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС относительно схемы ограничения цен.

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В марте западные чиновники согласились пересмотреть верхний предел цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на том, чтобы она была ниже 60 долларов за баррель. Украинские чиновники поддерживают снижение верхнего предела, надеясь на дальнейшее сокращение доходов России от продажи нефти.

Чиновники Министерства финансов США, которые разработали план ограничения цен, заявили, что нынешняя система ограничения цен в основном работает так, как и предполагалось. Они утверждают, что план уже достигает своих двух целей: сохраняет доступность российской нефти на мировых рынках, одновременно уменьшая доходы Кремля от ее продажи.

Представители Минфина заявили, что при необходимости изменят верхнюю границу, чтобы лучше достичь своих целей. Американские чиновники стараются не предпринимать шагов, которые могут поставить под угрозу поставки российской нефти, а следовательно, подтолкнуть мировые цены к росту.

Напомним: По официальным данным российского правительства, нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года составили 947 млрд руб, снизившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Темы: БайденG7Росcиянефть
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