Голова міжнародної правозахисної групи "Агора" повідомив, що військкомати 35 регіонів Росії почали активно розсилати повістки місцевим жителям.

Джерело: глава "Агора" Павло Чиков в Telegram

Деталі: Чиков навів список 35-ти регіонів, де розсилають повістки. Серед них - Москва, Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська і Мурманська області, Алтайський, Пермський, Красноярський і Краснодарський краї.

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Звідки у Чикова ці дані, він не пояснив, але, за його оцінками, про другу хвилю мобілізації поки що не йдеться.

Пряма мова: "Найбільше запитань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися тільки після указу президента. Такого указу не було, принаймні, не опубліковано".

Деталі: "Новая газета Европа" підтвердила, що повістки роздають у Москві. Одну з них із вимогою "з'явитися для уточнення документів військового обліку" спробували вручити кореспонденту видання.

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Раніше влада російських регіонів заявила, що повістки розсилають для "актуалізації даних військового обліку" або запрошення на військові збори.

У Кремлі це назвали "звичайною практикою", зазначивши, що у них немає "жодних обговорень" щодо нової хвилі мобілізації.