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У 35 регіонах РФ почали активно розсилати повістки – правозахисник

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 00:47
У 35 регіонах РФ почали активно розсилати повістки – правозахисник
ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Голова міжнародної правозахисної групи "Агора" повідомив, що військкомати 35 регіонів Росії почали активно розсилати повістки місцевим жителям.

Джерело: глава "Агора" Павло Чиков в Telegram

Деталі: Чиков навів список 35-ти регіонів, де розсилають повістки. Серед них - Москва, Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська і Мурманська області, Алтайський, Пермський, Красноярський і Краснодарський краї.

Звідки у Чикова ці дані, він не пояснив, але, за його оцінками, про другу хвилю мобілізації поки що не йдеться.

Пряма мова: "Найбільше запитань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися тільки після указу президента. Такого указу не було, принаймні, не опубліковано".

Деталі: "Новая газета Европа" підтвердила, що повістки роздають у Москві. Одну з них із вимогою "з'явитися для уточнення документів військового обліку" спробували вручити кореспонденту видання.

Раніше влада російських регіонів заявила, що повістки розсилають для "актуалізації даних військового обліку" або запрошення на військові збори.

ВІДЕО ДНЯ

У Кремлі це назвали "звичайною практикою", зазначивши, що у них немає "жодних обговорень" щодо нової хвилі мобілізації.

Теми: РосіямобілізаціявійнаУкраїна
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