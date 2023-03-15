В 35 регионах РФ начали активно рассылать повестки – правозащитник
Глава международной правозащитной группы "Агора" сообщил, что военкоматы 35 регионов России начали активно рассылать повестки местным жителям.
Источник: глава "Агора" Павел Чиков в Telegram
Детали: Чиков привел список 35-ти регионов, где рассылают повестки. Среди них - Москва, Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края.
Откуда у Чикова эти данные, он не объяснил, но, по его оценкам, о второй волне мобилизации речь пока не идет.
Прямая речь: "Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликовано".
Детали: "Новая газета Европа" подтвердила, что повестки раздают в Москве. Одну из них с требованием "явиться для уточнения документов воинского учета" попытались вручить корреспонденту издания.
Ранее власти российских регионов заявили, что повестки рассылают для "актуализации данных воинского учета" или приглашения на военные сборы.
В Кремле это назвали "обычной практикой", отметив, что у них нет "никаких обсуждений" относительно новой волны мобилизации.