Росіяни гатили по Сумщині, понад 160 прильотів за день
Четвер, 16 березня 2023, 00:51
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області, зафіксовано 161 приліт.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Під обстрілами опинилися території Краснопільської, Хотінської, Шалигинської, Новослобідської громад.
Реклама:
"Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 161 "приліт"/постріл", – зазначають в ОВА.
У Хотінській громаді зранку внаслідок мінометного обстрілу (7 прильотів) прямим влучанням зруйновано офіс агрофірми.
Через мінометний обстріл (10 прильотів) Шалигинської громади згоріла приватна господарська споруда.
ВІДЕО ДНЯ
По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії − 4 прильоти.
По Новослобідській громаді зафіксовано 1 приліт з артилерії.