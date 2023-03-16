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Росіяни гатили по Сумщині, понад 160 прильотів за день

Ольга Глущенко Четвер, 16 березня 2023, 01:51
Росіяни гатили по Сумщині, понад 160 прильотів за день
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото: ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області, зафіксовано 161 приліт.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Краснопільської, Хотінської, Шалигинської, Новослобідської громад.

"Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 161 "приліт"/постріл", – зазначають в ОВА.

У Хотінській громаді зранку внаслідок мінометного обстрілу (7 прильотів) прямим влучанням зруйновано офіс агрофірми.

Через мінометний обстріл (10 прильотів) Шалигинської громади згоріла приватна господарська споруда.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії − 4 прильоти.

ВІДЕО ДНЯ

По Новослобідській громаді зафіксовано 1 приліт з артилерії.

Теми: Сумська областьобстріл
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