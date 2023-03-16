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Россияне били по Сумщине, более 160 прилетов за день

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 марта 2023, 01:51
Россияне били по Сумщине, более 160 прилетов за день
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото: ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий 4 громад Сумской области, зафиксирован 161 прилет.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской громад.

"Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из различных видов оружия - 161 "прилет"/выстрел", − отмечают в ОВА.

В Хотинской громаде утром в результате минометного обстрела (7 прилетов) прямым попаданием разрушен офис агрофирмы.

Из-за минометного обстрела (10 прилетов) Шалигинской громады сгорела частная хозяйственная постройка.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии − 4 прилета.

ВИДЕО ДНЯ

По Новослободской громаде зафиксирован 1 прилет из артиллерии.

Темы: Сумская областьобстрел
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