Россияне били по Сумщине, более 160 прилетов за день
Четверг, 16 марта 2023, 01:51
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий 4 громад Сумской области, зафиксирован 161 прилет.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Под обстрелами оказались территории Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской громад.
"Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из различных видов оружия - 161 "прилет"/выстрел", − отмечают в ОВА.
В Хотинской громаде утром в результате минометного обстрела (7 прилетов) прямым попаданием разрушен офис агрофирмы.
Из-за минометного обстрела (10 прилетов) Шалигинской громады сгорела частная хозяйственная постройка.
По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии − 4 прилета.
ВИДЕО ДНЯ
По Новослободской громаде зафиксирован 1 прилет из артиллерии.