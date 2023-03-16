Окупаційні війська знизили загальний темп операцій в Україні – ISW

Експерти Інституту вивчення (ISW) війни прийшли до висновку, що російські війська знизили темп своїх операцій на фронті в Україні у порівнянні з попередніми тижнями.

Джерело: ISW

Деталі: Загальний темп російських операцій в Україні, схоже, знизився порівняно з попередніми тижнями.

Реклама:

Аналітики зазначають, що російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня, а українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки і повернути собі території в Луганській області.

Крім того, за їхніми даними, загальний наступ групи "Вагнера" на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації.

На думку експертів, нещодавні успіхи "Вагнера" на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність ПВК завершити щільне оточення Бахмута або здобути значну територію в боях за міські райони.

ВІДЕО ДНЯ

Також вони припускають, що захоплення невеликих населених пунктів на північ від Бахмута і на схід від траси навряд чи посилить здатність "Вагнера" захопити сам Бахмут або досягти інших важливих з оперативної точки зору успіхів.

Тому цілком ймовірно, що наступ "Вагнера" на Бахмут все більше наближається до кульмінації. Російським військам, ймовірно, доведеться задіяти значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації.

У звіті зазначають: "Можливо, їм вдасться це зробити, оскільки ISW помітив частини російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та навколо нього, які, схоже, не надто задіяні у бойових діях на даний момент. Росіяни також можуть задіяти елементи інших регулярних підрозділів, включаючи, можливо, 2-гу мотострілецьку дивізію, або підрозділи, перекинуті з інших частин зони бойових дій.

Але, схоже, що самого наступу "Вагнера" буде недостатньо для захоплення Бахмута. Російські війська не проводять активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках в зоні бойових дій, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські війська, ймовірно, мають більше можливостей повернути собі ініціативу".

Основні висновки про бойові дії від ISW за 15 березня: