Оккупационные войска снизили общий темп операций в Украине – ISW
Эксперты Института изучения (ISW) войны пришли к выводу, что российские войска снизили темп своих операций на фронте в Украине по сравнению с предыдущими неделями.
Источник: ISW
Детали: Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями.
Аналитики отмечают, что российские силы достигли лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе территории в Луганской области.
Кроме того, по их данным, общее наступление группы "Вагнера" на Бахмут, похоже, приближается к кульминации.
По мнению экспертов, недавние успехи "Вагнера" к северу от Бахмута свидетельствуют о том, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность ЧВК завершить плотное окружение Бахмута или получить значительную территорию в боях за городские районы.
Также они предполагают, что захват небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы вряд ли усилит способность "Вагнера" захватить сам Бахмут или достичь других важных с оперативной точки зрения успехов.
Поэтому вполне вероятно, что наступление "Вагнера" на Бахмут все больше приближается к кульминации. Российским войскам, вероятно, придется задействовать значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию.
В отчете отмечают: "Возможно, им удастся это сделать, поскольку ISW заметил части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, которые, похоже, не слишком задействованы в боевых действиях на данный момент. Россияне также могут задействовать элементы других регулярных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию, или подразделения, переброшенные из других частей зоны боевых действий.
Но, похоже, что одного наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута. Российские войска не проводят активных или успешных наступательных операций на других участках в зоне боевых действий, и поскольку темп операций на критически важных участках фронта замедляется, украинские войска, вероятно, имеют больше возможностей вернуть себе инициативу".
Основные выводы о боевых действиях от ISW за 15 марта:
- Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями.
- Наступление группы "Вагнера" на Бахмут, похоже, приближается к кульминации.
- Как сообщается, международные журналисты получили документ с долгосрочной стратегией Кремля по дестабилизации и реинтеграции Молдовы в российскую сферу влияния до 2030 года.
- Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал сообщение об отставке командующего Воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского, что, вероятно, свидетельствует о связи Теплинского с "Вагнером".
- Государственная Дума РФ приняла закон о наказании за "дискредитацию" всех участников "специальной военной операции" в Украине 14 марта, чтобы способствовать самоцензуре в российском обществе.
- По сообщениям, дальнейшие попытки России представить войну в Украине как имеющую решающее значение для внутренней безопасности России, путем установки дополнительных средств противовоздушной обороны в районах, где никогда не будут происходить боевые действия, вызывают внутреннюю реакцию в стране.
- Президент России Владимир Путин использовал свою встречу с Генеральной прокуратурой России 15 марта для того, чтобы продолжить укреплять свою репутацию активного и эффективного лидера в военное время.
- Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве 15 марта.
- Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак на северо-запад от Сватово и провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
- Также они продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях, а также проводили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Как сообщается, Кремль поставил задачу Министерству обороны России набрать 400 000 контрактников, начиная с 1 апреля.
- Украинские партизаны убили российского коллаборанта в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в Мелитополе Запорожской области.