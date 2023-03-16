Під Бахмутом Росія втратила до 30 тисяч вбитими і пораненими – Британія в ОБСЄ

Російські регулярні війська і група "Вагнера" у боях за Бахмут з травня 2022 року втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Джерело: старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі.

Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. "вагнерівців" і регулярних російських військових – це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів".

Деталі: За словами британського військового дипломата, це означає, що "на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких – бойовики "Вагнера".

З огляду на це, за його словами, власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину "стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав "м'ясорубкою" на сході України".

Окремо Стаббс указав, що, судячи з усього, в Росії вичерпуються запаси ракет. Про це свідчить зростання інтервалів, з якими РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі України.

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За його словами, так само гостро стоїть і питання забезпечення російських військ технікою: "Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році".

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зауважив, що у зв'язку з цим постає очевидне питання: "Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?".

"Правда полягає в тому, що розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 "Армата" виявився "білим слоном", який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні. А російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною", – відповів Стаббс на своє запитання.

Він підкреслив, що російське військове командування демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог.

"Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні", - наголосив британський дипломат.